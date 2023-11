Ab 15. November werden die Eisflächen bei der Winterwelt eröffnet, am 16. November strahlt die Weihnachtsbeleuchtung in der Grazer Innenstadt - und nur zwei Tage später starten auch die 14 Adventmärkte zwischen Eisernem Tor und Schloßberg. Auf die Besucher, die aus dem Umland genauso kommen wie aus Deutschland oder Kroatien und im Vorjahr erstmals die Zwei-Millionen-Marke durchbrochen haben, warten heuer einige Neuerungen: So wird in der Schmiedgasse auf Höhe Casino eine „Adventlounge“ installiert, die mithilfe von Sitzgelegenheiten, barrierefreien Tischen sowie Decken auch zum Verweilen einlädt - Glühwein und gschmackige Tapas inklusive. Damit reagiere man auf einen oft geäußerten Wunsch von Besuchern, betont Citymanagerin Verena Hölzlsauer.