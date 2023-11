Wer sich im übertragenen Sinn bewusst aufs Glatteis begibt, muss einen Hang zum Hasardeur haben. Wer das indes buchstäblich macht, strahlt oft über das rot angelaufene Näschen hinweg – oder hat sich die kindliche Freude am Eislaufen bewahrt. Am 15. November ist es jedenfalls gleich neben dem Stadtpark so weit: Die „Grazer Winterwelt“ in der Jahngasse startet in die neue Saison. Und das mit einigen Neuerungen, wie Wolfgang Mally als Organisator der Kleinen Zeitung verrät. „Vor allem haben wir die Fläche bei der Eisstockbahn um weitere 300 Quadratmeter erweitert, jetzt sind es insgesamt 2800 Quadratmeter Eis.“ Unterteilt in drei Areale - die größte für Kufenflitzer, eine kleinere für Anfänger und Eishockeyspieler sowie eben eine Fläche für Eisstockschützen.