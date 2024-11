Mag auch die Welt „spinnen“ und so manche Konstante vor lauter Krisen in jüngster Zeit ordentlich schwächeln – auf den Advent ist wärmender Verlass. Quasi als verfrühte Kalenderfenster öffnen bereits in diesen Tagen die ersten Höhepunkte ihre Pforten: So strahlt ab sofort der Lichterpark von „Lumagica“ wieder weiter über Frohnleiten hinaus, heuer nimmt man Gäste ja mit auf eine Zeitreise durch die Epochen (siehe unten). Und seit heute Abend gleitet der nächste Klassiker in den Advent: Die „Grazer Winterwelt“ beim Stadtpark wurde feierlich eröffnet.