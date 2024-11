Es ist ein Anreiz, den die Stadt Graz seit Jahren setzt: An Adventsamstagen, an denen erfahrungsgemäß der Handel im Grazer Zentrum über viele, viele Kunden jubeln kann, ist die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt kostenlos. Ziel dahinter ist, erstens mehr Menschen nach Graz zu bringen, und zweitens, das mit den Öffis anstelle des eigenen Pkw.

Konkret gilt die Freifahrt „auf allen städtischen Linien mit ein- und zweistelligen Nummern innerhalb der Zone 101“, heißt es seitens der Holding Graz. Also für alle Straßenbahn- sowie Buslinien wie den 32er oder den 66er – nicht jedoch etwa für die Linie 125, die von Rein nach Graz kommt.

Linie 5 fährt wieder im Normalbetrieb

Und nachdem mit heute, 30. November, auch die Linie 5 wieder ihren regulären Betrieb aufnimmt, gibt es entlang der Strecke den ganzen Tag über verschiedene Aktionen: An den neuen Haltestellen werden neben Flyern auch gebrannte Mandeln, Maroni, Lebkuchen oder alkoholfreies Bier verteilt. An der Endstation Puntigam sorgt die Clownschule Jakotopia zwischen 15 und 18 Uhr für Unterhaltung, auch der Nikolaus wird vorbeischauen.