Egal, ob vollbeladen mit Weihnachtspackerln oder müde vom Besuch eines Adventmarktes: Die Graz-Linien greifen den Stadtbummlern auch heuer in der Vorweihnachtszeit unter die Arme. So gehöre zum „Fahrplan für den Advent“, den man nun präsentierte, die Aufstockung vieler Straßenbahn- und Buslinien um weitere Garnituren – und zwar zwischen 25. November und 23. Dezember. Zusätzlich gelte „an allen Adventsamstagen (2., 9., 16. und 23. Dezember) Freifahrt auf allen städtischen Linien mit ein- und zweistelligen Liniennummern in Graz innerhalb der Zone 101 sowie auch auf der Schloßbergbahn; ausgenommen sind die Nightline und die Schloßberglifte“, betont man weiters. Außerdem führe man an diesen Tagen teils ebenfalls „ein verdichtetes Angebot“ und verlängere das 10-Minuten-Intervall der Buslinie 30. Und zum Drüberstreuen gilt an diesen Adventsamstagen In den P+R Anlagen beim Murpark, in Fölling und im Brauquartier ein 24-Stunden-Tarif von sechs Euro.