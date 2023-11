Im heurigen Winter verwandelt sich der Golfclub Murhof bei Frohnleiten bereits zum zweiten Mal in den magischen Lichterpark Lumagica. „Mit rund 60.000 Besuchern ist das Event bereits im letzten Jahr durch die Decke gegangen, in diesem Winter erwarten wir eine ähnliche Besucherzahl“, so Markus Lientscher, Geschäftsführer der Invents Kulturagentur und Veranstalter von Lumagica Frohnleiten. „Dass so viele Leute hier nach Frohnleiten kommen, um den Lichterpark zu besuchen, ist schon sehr besonders“, betont auch Johannes Wagner, Bürgermeister in Frohnleiten.