Abgerechnet wird zwar erst am 24. Dezember. Für einen guten Start ins Weihnachtsgeschäft war am Samstag aber zumindest alles angerichtet. Strahlender Sonnenschein lud in der Grazer Innenstadt zum Einkaufsbummel unter freiem Himmel ein. Die Temperaturen waren warm genug, damit viele Straßenmusiker in die Saiten griffen und für gute Stimmung sorgten, kalt genug, damit man in den Geschäften zur Winterware greifen mag. Einen traditionellen Zwischenstopp legten viele beim Frankowitsch in der Stempfergasse ein. Schon gegen Mittag saß man dort im großen Gastgarten beim Brötchenessen dicht an dicht im wärmenden Wintermantel, ein freier Platz war kaum zu bekommen.