25 Jahre sind sie bereits im Dienst, muckten zuletzt aber öfter auf: Immer wieder waren bei drei von insgesamt neun Löschfahrzeugen der Grazer Berufsfeuerwehr aufgrund ihres Alters und ihrer Einsatzzeiten unvorhergesehene Reparaturen und Wartungen notwendig. Daher hatte der Gemeinderat im Juli 2022 den Ankauf von drei neuen Feuerwehrautos beschlossen. Kaufpreis: 1,7 Millionen Euro.

Jetzt, zweieinhalb Jahre später, sind diese auch in der Zentrale am Lendplatz angekommen und konnten von Branddirektor Klaus Baumgartner und Bürgermeisterin Elke Kahr in Empfang genommen werden. „Die Löschfahrzeuge sind unsere zentralen Ersteinsatzfahrzeuge und kommen bei jedem Löscheinsatz und bei jeder weiteren Einsatzart als Fahrzeuge der ersten Welle zum Einsatz“, so Baumgartner. Die Fahrzeuge sind daher „zwingend für die Gewährleistung einer professionellen Einsatzabwicklung und der Einhaltung der Hilfsfristen“ erforderlich.

Neue Löschfahrzeuge führen 3000 Liter und 100 Liter Schaummittel mit

Die neuen Fahrzeuge wurden von der Rosenbauer Österreich GmbH auf einem Scania Allradfahrgestell aufgebaut. Die Fahrzeuge, welche 3000 Liter Wasser und 100 Liter Schaummittel mitführen, verfügen über eine umfangreiche Beladung für technische Hilfeleistungen und Brandeinsätze und sind am neuesten Stand der Technik.

Unterdessen schreitet ein anderes Großprojekt der Feuerwehr voran. Die Feuerwache Ost am Dietrichsteinplatz wurde ja seit Anfang 2024 abgerissen und wird komplett neu gebaut. Die Florianis haben derweilen ihr Übergangsquartier am Messeareal bezogen. 2026 soll alles für die Rückkehr bereitstehen. Die Stadt investiert dort 13,5 Millionen Euro.