Am Mittwochvormittag wollte ein 70-jähriger Grazer mit seinem Auto, das bei einem Mehrparteienhaus in der Riesstraße abgestellt war, wegfahren. Schon vor dem Einsteigen bemerkte er, dass Rauch aus dem Motorraum drang. Weil er den Fahrzeugunterstand nicht beschädigen wollte, startete er den Motor um ein paar Meter vorzufahren. Doch da begann das Auto erst so richtig zu brennen.

Der 70-Jährige sprang aus dem Fahrzeug und versuchte mit anderen Bewohnern, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Doch er hatte keine Chance. Erst die Berufsfeuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Kräften - teils unter schwerem Atemschutz - anrückte, brachte das Feuer rasch unter Kontrolle. Das Auto wurde komplett zerstört, auch die Fassade des Mehrparteienhauses bekam einiges ab. Der Schaden dürfte beträchtlich sein.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus.