Die dramatischen Momente in der Grazer Sporgasse finden sich in diesem Resümee nicht, hat sich der Brand im Lokal „Stern“ mit einem Todesopfer doch in den frühen Morgenstunden des 1. Jänner 2024 ereignet. Aber die Bilanz der Grazer Berufsfeuerwehr 2023 zeigt auch so, wie herausfordernd das abgelaufene Jahr war: Insgesamt 6207 Einsätze haben die Florianijünger absolviert, der Großteil betraf Hilfeleistungen aller Art. 2300 Mal rückten die Trupps auch aus, weil ein Brandmelder angeschlagen hatte oder tatsächlich ein Feuer ausgebrochen war – so wie bei der Rösselmühle. Besonders bemerkenswert: 739 Zivilisten konnten im Vorjahr gerettet werden – und auch Sachwerte über 3,2 Millionen Euro. „Unsere Feuerwehrmänner gewährleisten ein Höchstmaß an Kompetenz und Schlagkraft für die Stadt Graz“, betont Feuerwehrchef und Branddirektor Klaus Baumgartner.