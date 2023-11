Der Brand hatte am 1. April für großes Aufsehen im Grazer Stadtgebiet gesorgt, die Rauchwolke war weithin sichtbar. Am Ende, nach einer Brandstiftung, stand ein Schaden in der Höhe von 650.000 Euro. Jene drei Jugendlichen, die für den Brand in der stillgelegten Rösselmühle verantwortlich sein sollen, flatterte nun ihr Gerichtstermin ins Haus: Am 19. Dezember müssen sie sich am Straflandesgericht verantworten.