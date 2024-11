Wo zuletzt „Werners Elektroladen“ daheim war, soll ab sofort der Funke zu Feinspitzen mit Hang zu unkompliziertem Genuss überspringen: Denn in dieser Eckfläche auf dem Grazer Franziskanerplatz, direkt gegenüber von Don Camillo, haben am Donnerstag Annemarie und Michael Gauster ihr frisches Bistro „Francis“ eröffnet. Auch wenn dieses gleich neben ihrem bestehenden Restaurant „dreizehn by Gauster“ residiert, so habe es doch seinen eigenen Kopf – und eine eigene Küchenlinie: „In der Früh legen wir den Fokus auf verschiedene Focaccia-Varianten, Croissants und Süßes wie Zimtschnecken“, verrät Annemarie Gauster. Mittags werde man sechs verschiedene Gerichte auftischen, die Fleischtiger wie Vegetarier gleichermaßen erfreuen sollen, jedenfalls aber wöchentlich wechseln. „Und ab 16 Uhr bieten wir eine Abendkarte mit Sharing-Konzept.“ Dahinter stecken Speisen wie Beef Tatar oder Trüffel-Gnocchi, welche am Tisch kommod geteilt und probiert werden können.