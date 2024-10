Die Sache mit den Allerheiligenstriezel sollte in jedem Fall geritzt gewesen sein, sorgten doch Bäckereien im Großraum Graz für Nachschub – auch in frischen Filialen: Eben erst hat ja Martin Auer in Lieboch einen neuen Standort eröffnet, nun hatte auch Sorger Gusto auf mehr und startete dieser Tage in Feldkirchen bei Graz (Triester Straße 47) durch. Um eine Rückkehr von Semmeln und Croissants handelt es sich indes im Fall von „Backwerk“: Die gleichnamige Kette hat ja den Standort im Rondeau auf dem Grazer Jakominiplatz umgebaut, nun sind die Türen wieder geöffnet.