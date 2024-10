Die herausragendsten Neueröffnungen, Bar-Ikonen und Branchenvertreter des Jahres wurden in Wien bei der glamourösen Falstaff Gala Night Award Ceremony geehrt, die im Vorfeld des Falstaff Bar & Spirit Festivals stattgefunden hat.

Dabei blieben praktisch alle Preise in Wien, die beste Tagesbar befindet sich laut Falstaff aber in Graz: Mit diesem Titel wurde die „O-Bar“ aus Graz ausgezeichnet, Oltion „Olti“ Mehmetaj durfte den Preis entgegennehmen. Mehmetaj, der auch Co-Betreiber des „Churchill“ in der Heinrichstraße ist, hat die Bar Ende 2022 im ehemaligen „Baltimore“ am Mariahilferplatz eröffnet. Geöffnet ist jeden Tag mit Ausnahme des Montags schon ab 9 Uhr früh, vormittags gibt‘s natürlich auch Kaffee. Tüftler Mehmetaj hat auch selbstgemixte Highball-Cocktails aus dem Zapfhahn im Angebot, abends wird auf hohem Niveau frisch gemixt.

Präsentiert wurde bei auch der druckfrische Falstaff Barguide 2025, der die besten 850 Cocktailbars und 440 Weinbars aus dem deutschsprachigen Raum vereint, bewertet von Gästen und Insidern. Wer sonst noch gewonnen hat, weiß falstaff.at.