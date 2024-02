„Mitten im Trubel, am Puls der Stadt und unter freiem Himmel, war das Pink Elephant für mich immer schon ein ganz besonderer Ort“, erzählt Beatriz Silva. Die gebürtige Brasilianerin war schon früher Mitarbeiterin im In-Lokal mit dem riesigen Gastgarten mitten am Eisernen Tor in Graz, jetzt ist sie als Betriebsleiterin zurückgekehrt. Das hat die Aiola-Gruppe, zu der das Pink Elephant zählt, am Freitag in einer Aussendung bekannt gegeben.

„Ich freue mich wirklich sehr, als Unternehmerin an der Zukunft dieses tollen Lokals aktiv beteiligt zu sein!“, sagt Silva. Und auch die Inhaber Knoll und Possegger schwärmen: „Wir haben unsere Bea als außergewöhnlich motivierte Mitarbeiterin kennen- und schätzen gelernt“, sagt Knoll, „Sie spiegelt die Seele des Pink Elephant genau so wider, wie wir es uns vorstellen – immer herzlich, manchmal laut und voller Lebensfreude.“ Für Possegger würde sie die Führungsebene perfekt ergänzen: „Wir haben nach einer Person gesucht, der dieser Standort genauso viel bedeutet wie uns und die eigene Visionen mitbringt.“

Was die Vision des Führungstrios für das Lokal ist? Das Lokal solle authentisch und einladend sein, mit mexikanischen Tacos, brasilianischen Cocktails und gelebter Gastfreundschaft, die jeden und jede mit offenen Armen empfängt, so heißt es von den Betreibern. Brasilianisch wird‘s übrigens am kommenden Dienstag zugehen: Den Faschingdienstag feiert man als „Pink Carneval“ ab 10 Uhr.