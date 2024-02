Bereits als Kristina Kellner vor fünf Jahren ihre Meisterkonditorei in der Girardigasse aufgesperrt hat, erklärte sie bestimmt: Ihr Lokal sollte nicht der x-te Coffeeshop à la Barista‘s, Tribeka oder Ducks werden. Eine ganz klassische Konditorei hatte Keller im Sinn, als sie das ehemalige Café Zafita im Februar 2019 wachküsste und ihm ihren Stempel aufdrückte.

Mission geglückt, kann man nach einem Besuch in der Girardigasse sagen. Statt Selbstbedienung gibt es aufmerksames Service, für das Kellners Ehemann Stephan Schwinzerl-Kellner mit seinem Service-Team verantwortlich zeichnet. In der Vitrine lockt auf geschätzten drei bis vier Metern eine große Auswahl hausgemachter Kuchen und Torten. Zum 5. Geburtstag, den man im Februar feiert, wurde die Frühstückskarte überarbeitet und ausgeweitet. Grund für uns, den kulinarischen Start in den Tag in Kristinas Meisterkonditorei zu testen.

Kristina Kellner und Stephan Schwinzerl-Kellner © Ballguide/Maximilian Wolf

Frühstück bis 13 Uhr

Nachdem der Tag noch viele Termine, aber kaum Zeit für ein Mittagessen verspricht, darf es am mittleren Vormittag das „Deluxe“-Frühstück sein (24,90 Euro pro Person). Die Liste der Köstlichkeiten auf der Karte verspricht nicht zu viel. Wurst, Käse, Lachs, Gemüse und Aufstriche kommen wunderbar appetitlich angerichtet auf einer Etagere mit drei „Stockwerken“ daher. Dazu gibt es Muskatellersekt und Orangensaft. Neu auf der Karte: das Schloßbergfrühstück - ein Frühstücksburger, den man wahlweise gefüllt mit Roastbeef, Lachs oder Ziegencamembert serviert (11,90 Euro). Die Käsevariante, für die wir uns entscheiden, macht sich nicht nur optisch gut und instatauglich, es stimmen auch die „inneren“ Werte. Das hausgemachte Briochebun und der würzige Käse sind ein Gedicht. Ins Kaffeehäferl kommen Cappuccino (4,20 Euro) und die Wiener Kaffeespezialität Einspänner (5,10 Euro). Für den nächsten Besuch aufsparen müssen wir uns den French Toast, der ebenfalls neu auf der Karte ist.

Drei Stockwerke Frühstück © Andrea Rieger

Langschläfer werden sich freuen: das Frühstück wird bis 13 Uhr serviert. Will man am Samstag nach dem Besuch des nahen Kaiser-Josef-Marktes vorbeischauen, kann eine Reservierung nicht schaden. Wir sind wochentags vor Ort, trotzdem füllt sich gegen 10 Uhr das Café. Ein Härtetest wartet noch beim Gehen - die Tortenvitrine, an der man vorbei muss. Ihre süßen Versuchungen gibt es auch zum Mitnehmen.

Kristinas Meisterkonditorei

Girardigasse 6-8, 8010 Graz

Geöffnet Montag bis Samstag von 8.30 bis 18 Uhr