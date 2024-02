Heringsschmaus oder Valentinsdinner? Das ist die Frage am 14. Februar – da fallen nämlich Aschermittwoch und Valentinstag an einem Tag zusammen. Beides sind regelmäßig Fixtermine für Spezialmenüs in der Gastronomie, diesmal aber eben mit einer Terminkollision. „Fisch verliebt“ also? Oder wie gehen die Wirtinnen und Wirte damit um?