Es tut sich einiges im vietnamesischen Lokal „Vina“ in der Grazer Innenstadt: Nach der Beendigung der Neutorgassen-Baustelle kann man mit einem vergrößerten Gastgarten nun auch im Freien so richtig durchstarten, seit dem Frühjahr hat man ein eigenes Bier und im Juni begann man mit einem neuen Barkonzept, für das man sich Sascha Ehmann, zuletzt in der legendären „Ernst Fuchs Bar“ tätig, in die Bar holte. Er serviert vietnamesisch inspirierte Drinks mit Aromen von Thai-Basilikum, Lychee, Aloe Vera, Zitronengras, Yuzu oder vietnamesischem Kaffee.