„Gooood Morning, Vietnaaaam!“ Mit diesen Worten kann man ab sofort nicht nur aus einem US-Filmklassiker mit Robin Williams zitieren, sondern auch ein Bier bestellen. Im Auftrag von Robert Nguyens Vina haben Thomas Winkler und Harald Kristen alias Tom&Harry Brewing ein Bier gebraut, das besonders gut auf das vietnamesische Essen abgestimmt ist. Entstanden ist die Idee mit dem eigentlich auf Wein spezialisierten Alexander Andreadis (“Italia Mia“).

Die beiden Kapfenberger Craft-Brauer, die schon zur beliebtesten Kleinbrauerei der Steiermark gewählt wurden, haben sich für ein tropisch-fruchtiges IPA entschieden. Nguyen ist sicher: „Selbst Robin Williams hätte seine Freude daran gehabt.“ Das Bier, das in Kooperation mit der CO₂-neutralen Brauerei Gratzer in der Oststeiermark abgefüllt wird, ist übrigens exklusiv im Restaurant erhältlich. Für alle, denen das stark hopfige IPA nicht so zusagt, gibt es auch eine große Auswahl an anderen Bieren wie das vietnamesische Saigon oder das steirische Reininghaus Pils.