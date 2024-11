Fertig oder nicht? Wenn man manche Fotos, die bereits in den sozialen Medien geteilt werden, anschaut, fragt man sich: Worauf wartet die Stadt Graz noch bei der Freigabe des neuen Radweges am Joanneumring? Schaut man sich die Situation vor Ort an, stellt man fest: Der Radweg selbst ist zwar prinzipiell fertig, finale Arbeiten sind aber noch im Gang.