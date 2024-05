Es ist ein Lückenschluss, der nicht nur von allen, die regelmäßig per Rad in der Stadt unterwegs sind, schon seit Jahrzehnten gefordert wurde: Der Opern- und der Joanneumring erhalten nun wie berichtet einen Radweg. Am Montag erfolgt nun der Baubeginn, ab Herbst soll die Altstadt auf einer mehr als 4.000 Meter langen durchgängigen Radroute umrundet werden können: Von der Keplerbrücke über das Glacis, den Joanneumring und die Neutorgasse, die im Sommer fertiggestellt werden soll. Zugleich rechnet man damit, dass die Schmiedgasse entlastet wird, weil die Radlerinnen und Radler neue Wege benützen können – hier wird gerade geprüft, ob die Gasse ab dem nächsten Jahr ganz fahrradfrei werden soll.

Ab 13. Mai wird der bestehende 100 Meter lange Geh- und Radweg von der Girardigasse bis zum Eisernen Tor neu gebaut. Er bekommt eine Breite von 5,20 Metern. Zwischen dem Eisernen Tor und der Raubergasse entsteht zudem ein neuer, baulich getrennter Zweirichtungsradweg, der 250 Meter lang und 3 bis 4 Meter breit werden soll.

Rendering Joanneumring © Artgineering

Über den neuen Radweg kommt man in die (bzw. aus der) Raubergasse, von dort führt die Route entweder über den Radstreifen Richtung Landhausgasse weiter oder über die Kaiserfeldgasse zur neuen Fahrradstraße weg in die Neutorgasse. Wie man betont, wird die Leistungsfähigkeit der Straße erhalten bleiben, weiterhin stehen künftig zwei Spuren für den Kfz-Verkehr zur Verfügung.

Im südlichen Bereich des Joanneumrings fallen Kfz-Stellplätze zugunsten von Aufenthaltsflächen sowie Radabstellplätzen weg. Der Grünraum werde aufgewertet und wo nötig Bäume saniert bzw. zusätzliche gepflanzt, hieß es am Mittwoch seitens der Stadt Graz.

Wann kann der Radweg befahren werden? Ab Oktober 2024 soll es soweit sein.