So wie die Milch in seinem Becher schäumt auch Peter Gries. Sein Ärger gilt den aktuellen Grabungen für den neuen Radweg am Grazer Joanneumring, quasi die nächste Station in einer Endlosschleife von Baustellen: „Ich mach derzeit 50 Prozent weniger Umsatz. Wenn das alles so bleibt, sperre ich Ende des Jahres zu“, seufzt der Chef der „Blend Coffee Roasters“.