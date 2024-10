Auf diese paar Tage und fehlende Pflastersteine soll es auch nicht mehr ankommen. Der „bis Oktober“ geplante Zieleinlauf wird sich also nicht ganz ausgehen, aber schon Anfang November soll er tatsächlich freigegeben werden – der nagelneue Radweg entlang des Grazer Joanneumrings, der heuer seit Mai gebaut wird und in Wahrheit schon Mitte der 90er-Jahre erstmals in Graz diskutiert wurde. Insgesamt werden 3,6 Millionen Euro investiert. Dass kein Stein auf dem anderen blieb, eint alle Verkehrsteilnehmer – auf das Ergebnis blicken sie aber mit gemischten Gefühlen.