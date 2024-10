Seit Anfang Oktober gelten in Paris drastisch erhöhte Parktarife für schwere Fahrzeuge, insbesondere für SUVs. Eine Stunde Parken im Stadtzentrum der französischen Hauptstadt kostet bis zu 18 Euro. Das ist eine Verdreifachung zum davor gültigen Tarif. Mehr noch: Die pro Stunde fällige Gebühr steigt empfindlich an, je länger die Autos stehen. So können sechs Stunden Parken stolze 225 Euro kosten. Für Einwohner, Handwerker und Menschen mit Behinderung gelten Ausnahmen. Diese Maßnahme betrifft Verbrenner- und Hybridmodelle ab 1,6 Tonnen sowie Elektroautos ab zwei Tonnen.