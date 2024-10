Nun ist es also so weit: Die lange angekündigte Anpassung der Parktarife, welche Lenker von großen Fahrzeugen namens SUV (Sport Utility Vehicle) betreffen sollte, wird in Frankreichs Hauptstadt ab sofort umgesetzt. Eine Stunde Parken im Zentrum kostet für diese und andere gewichtige Karossen nun 18 Euro, für sechs Stunden werden gar 225 Euro fällig. Allerdings müssen nur Besucher der Metropole diese neuen Kosten berappen – die Einwohner der französischen Hauptstadt sind selbst nicht betroffen, ebenso wenig Handwerker und Menschen mit einer Beeinträchtigung. Auch in Parkhäusern gelten die neuen Tarife nicht.