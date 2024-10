„Vermutlich habe ich das einzige Fahrradcafé mitten in einer Fahrradverbots-Zone“, zuckt Eva Berghofer mit den Schultern. Im April hat sie ihr kleines, feines Café am Franziskanerplatz, zwischen „Küchenfee“ und „13 Genussbar by Gauster“, eröffnet, in dem sie ihre beiden Leidenschaften, Kaffee und Fahrradfahren vereint, so nimmt man etwa auf umgebauten echten Fahrradsitzen an der Bar Platz, und sonntags ist das Café Startpunkt für gemeinsame Ausfahrten ins Umland von Graz. Dabei dürfen die Teilnehmenden ihr Bike auf den ersten Metern aber nur schieben – denn seit Juli sind in der Fußgängerzone am Franziskanerplatz samt umliegenden Gassen Fahrräder verboten.