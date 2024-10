(Falsche) Ziegelwände, schlichte Holztische, ein paar Pflanzen, wenig Schnickschnack: Aus dem früheren „North & South“ in der Stremayrgasse, bei der Neuen Technik, ist nach kurzer Umbaupause das „Jössas“ geworden. Ein lässiges Lokal, das drei Brüder betreiben, die kaum älter als ihr Zielpublikum sind – und dementsprechend auch gut Bescheid wissen, was die Gäste schätzen: Günstiges Comfort Food wie Nachos, Burger und Toast und eine ordentliche Auswahl an Bier.

Wir erwarten uns ein unkompliziertes, gut schmeckendes Essen, und genau das bekommen wir auch: Der Feta Burger mit paniertem Schafskäse im Brioche Bun, frischer Tomate und ein Blattsalat mit Preiselbeermayo ist einfach, aber gut, mit 12,40 Euro preislich sehr im Rahmen. Um 2 Euro gibt‘s noch knusprige Erdäpfelwedges dazu. Sehr okay sind auch die Fish‘n‘Chips um 9,80 Euro – panierter Polardorsch, dazu Pommes und eine Remoulade-Sauce: Das muss man nicht neu erfinden, nur ein paar Mushy Peas fürs England-Feeling hätten wir noch gut dazu gefunden.

Wer gern Bier trinkt, ist hier gut aufgehoben: Ganze sechs Sorten und einen Radler gibt es vom Fass, auch im Pitcher, damit man nicht so oft nachbestellen muss.

Jössas in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

Geöffnet ist von Montag bis Samstag jeweils von 10 Uhr bis Mitternacht.

Adresse: Stremayrgasse 15, 8010 Graz

Telefon: 0660 5213479

Instagram: @joessas_graz