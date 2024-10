Das Original ist zurück: Am gestrigen Mittwoch feierte die Burgerista-Filiale am Jakominiplatz ein Comeback mit vielen hungrigen Gästen: Gab es doch für die ersten 100 einen kostenlosen Burger. Nach einer turbulenten Episode um einen unglücklichen Franchisenehmer ist die Kette seit 2022 in den Händen des oberösterreichischen Multigastronoms Thomas Altendorfer, der alles daran gesetzt hat, den erfolgreichen Grazer Standort am Jakominiplatz wieder aufsperren zu können, also mitten am Burger-Hauptplatz: Nur einmal umfallen muss man bis zum neuen Smash up oder zu McDonald‘s, ein paar Schritte mehr sind es zu Burger King, Burger Eck, Le Burger, Swing Kitchen oder Freigeist.

Optisch hat man den Standort mit bunten Wänden, Pflanzen und hochwertigen Lederstühlen aufgemotzt, um sich etwas vom früheren „Bahnhofshallen-Image“ der Vorbesitzer abzuheben. Das Konzept ist aber geblieben: Von den vielen Burger-Lokalen hebt man sich ab, indem man sich qualitativ und auch preislich zwischen das Fastfood von Burger King und McDonald‘s (direkt gegenüber) und die servicierten Lokale wie Freigeist und Le Burger setzt. 5,90 Euro kostet ein einfacher Hamburger ohne Beilagen, 6,70 Euro kommen für ein Menü mit Pommes und Getränk dazu. Ab 9,90 kann man sich den eigenen Burger zusammenstellen.

„Wir haben Selbstbedienung, zugleich aber hochwertige, regionale Produkte von Produzenten aus Oberösterreich“, betont Chef Thomas Altendorfer. Man verwende auch keine Tiefkühl-Ware, das Fleisch für die Burgerlaibchen werde täglich frisch in der Filiale gewolft, alle Burger werden frisch zubereitet. Auch auf möglichst wenig Müll achtet man: Die Burger werden direkt auf Papier am Tablett serviert. Neu ist übrigens Frühstück – Ham and Eggs, klassisches Wiener Frühstück und Donuts gibt‘s täglich ab 7 Uhr früh.