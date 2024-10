Menschenrettungs-Einsatz für die FF Raaba: Sie wurden am Montag kurz nach 12.30 Uhr in ein Waldstück nahe der Buchdruckerstraße alarmiert. Hier hat eine Frau das herbstliche Wetter genutzt, um auf Pilzsuche zu gehen. „Mitten in einem Waldstück passiert dann das Unglück. Die Pilzsucherin kommt zu Sturz und verletzt sich so derart am rechten Bein, dass sie nicht mehr von alleine aufstehen kann. Sie verständigt eine Freundin. Diese alarmiert umgehend die Rettungskräfte.“ So schildert es die FF Raaba im Einsatzbericht.

Rettung und Feuerwehr rücken an, allerdings müssen sie die verletzte Person zuerst suchen – und das in einem relativ großen Waldstück. Kurzerhand alarmiert man das Einsatzleitfahrzeug mit der Drohnenbereitschaft des BFV Graz-Umgebung. Doch die Drohne muss doch nicht starten: Noch während das Sonderfahrzeug sich auf Anfahrt befindet, hören die Einsatzkräfte Hilfeschreie, die sie zur Verletzten führen.

Der anwesende Notarzt führte eine Erstversorgung durch, die Feuerwehr sorgt für den sicheren Transport aus dem Wald zum Rettungswagen. Danach wird die Person zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.