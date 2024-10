Das spektakuläre Steintor oberhalb der Rettenbachklamm macht die Wanderroute in Semriach besonders attraktiv. Allerdings kam es dort am Sonntagmittag zu einem schweren Unfall: Ein 43-jähriger Wanderer aus dem Bezirk Graz-Umgebung rutschte gegen 13 Uhr aus und stürzte rund 40 Meter in die Tiefe und landete im Bachbett in der Klamm. Der Mann erlitt mehrere Brüche und schwere Verletzungen.

Sein Begleiter „wählte geistesgegenwärtig den Euronotruf 112, welcher gleich wie der Alpinnotruf 140 auch bei schlechtem Empfang in Gräben und Schluchten eine Alarmierung ermöglicht“, wie die Bergrettung Steiermark betont. Sie waren es auch, die dann ausgerückt sind, um den Mann unter widrigen Umständen zu bergen. Denn die Klamm selbst war aufgrund des starken Windwurfs gesperrt, Brücken sind teils von Bäumen verlegt oder gar zerstört. Entsprechend schwierig war der Zugang zum Verletzten.

Das Steintor oberhalb der Kesselfallklamm in Semriach © Preis

Die Bergretter konnten den Schwerverletzten stabilisieren, bis der Notarzt kam. Mittels Taubergung durch den Notarzthubschrauber Christophorus 12 wurde der Wanderer geborgen und ins LKH Graz geflogen. Der Begleiter stand unterdessen unter Schock und wurde von der Bergrettung sicher aus der Klamm geführt.

Am Einsatz beteiligt waren die Polizei, das Rote Kreuz, die Öamtc-Flugrettung sowie die Bergrettung Graz-Land.

Zweiter Wanderunfall in Rottenmann

Ein zweiter Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 18 Uhr beim Abstieg von der Rottenmannerhütte im Gebiet von St. Georgen (Rottenmann). Dabei stürzte ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung und zog sich beim Sturz eine Fraktur des linken Unterschenkels zu. Der 43-Jährige musste in das LKH Rottenmann eingeliefert werden. In beiden Fällen dürfte kein Fremdverschulden vorliegen.