Das Publikum kann ab heute mitbestimmen, wer am 26. Oktober im großen Finale steht. Wer macht am Nationalfeiertag in der beliebten ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ das Rennen um Österreichs schönsten Platz? Für eindrucksvolle Bilder und stimmungsvolle Momente ist ohne Zweifel gesorgt, wenn sich das Moderatorenduo Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios und zahlreichen Prominenten wieder auf die Suche nach den landschaftlichen Schätzen Österreichs macht.