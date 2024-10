Der Sturm im September ist vielen noch in Erinnerung – nicht zuletzt, weil über „AT Alert“ damals die ersten Warnungen auf die Handys vieler Steirerinnen und Steirer eingetrudelt sind. Auch in Graz und Graz-Umgebung. Robert Großschädl kämpft mit den Folgen der Ereignisse bis heute. Er betreibt den Friedwald Schöcklland in Kumberg, wo durch die heftigen Windböen zahllose Bäume entwurzelt wurden. Seit 16. September ist man um Beseitigung der Schäden bemüht: „Es ist keine angenehme Situation“, so Robert Großschädl. „Das genaue Ausmaß des Schadens lässt sich allerdings noch nicht beziffern“. Nur sukzessive könne man Bäume und Äste beseitigen, da aufgrund der Beschaffenheit des Waldes und des Bodens schwere Geräte an vielen Stellen nicht möglich sind: „Stattdessen arbeiten wir vieles per Hand ab.“