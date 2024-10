25 Kilometer, von Graz nach Allerheiligen bei Wildon dauerte die Verfolgungsjagd. Dann verschanzte sich der Mann in einem Maisacker. Was war passiert? Kurz vor 21.30 Uhr wollte eine Polizeistreife am Dienstagabend den Lenker eines silbernen Pkw in der Alten Poststraße in Graz anhalten, nachdem dieser aufgrund seiner auffälligen und unsicheren Fahrweise im Straßenverkehr aufgefallen war. Anstatt anzuhalten, widersetzte sich der Lenker jedoch und versuchte zu flüchten. Dabei raste er mit hohem Tempo durch das Stadtgebiet in Richtung Süden, wobei er auch Passanten gefährdet haben dürfte. Zahlreiche Polizeistreifen nahmen daraufhin die Verfolgung des Fahrzeuges auf.