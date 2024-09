„Meistens werden wir erst gerufen, wenn der Hut brennt“, erzählen P Leitgeb und Christine Muchitsch: Dann haben Beschimpfungen gegen schwule, lesbische oder queere Personen schon überhand genommen, oder es ist zu Schlimmerem gekommen, und das Lehrpersonal googelt nach Workshops für die Schulklassen. Eigentlich geht es bei „queerfacts“ um Prävention – Sexismus und Extremismus soll vorgebeugt werden, indem Jugendliche ab 13 Jahren in ihren Schulklassen erfahren, wie individuell Liebe sein kann, welche Stereotype und Vorurteile es gibt oder wie sehr Sprache verletzen kann. „Wir stellen uns vor die Klassen und erzählen dabei auch unsere eigenen Geschichten“, sagen P und Christine. „Es geht um so etwas Intimes und Persönliches, das auf manche Menschen aber so polarisierend wirkt“, ergänzt Joe Niedermayer, der Vorsitzende der RosaLila PantherInnen. Das Ziel: „Wir möchten, dass die Workshops die Leute zusammenbringen. Oder, dass ihnen die Themen zumindest egal sind.“