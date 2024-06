Das österreichische Nationalteam ist Gruppensieger bei der Fußball-EM, der SK Sturm Bundesliga-Meister und Cupsieger, der GAK Meister der 2. Liga: Die Fußball-Euphorie ist im Moment groß wie nie. Groß ist aber auch die Freude über ein kleines Turnier, das heute im Grazer Volksgarten stattfindet – hat es doch starke Symbolkraft. Im Rahmen der CSD-Feierlichkeiten in Graz wird heute auch erstmals zu einem Fußballturnier geladen. Damit will man ein starkes Zeichen für Vielfalt und Inklusion im Sport setzen – „weil Fußball ein Sport für alle Menschen ist, unabhängig von Sexualität, Geschlecht, Alter und anderen Kerndimensionen“, so heißt es in der Ankündigung. Veranstaltet wird das Turnier vom neu gegründeten Verein „Miteinander“ für soziale Interaktion gemeinsam mit dem Grazer LGBTIQ-Verein „RosaLila PantherInnen“, und mit der „Fußball für Alle“-Ombudsstelle des ÖFB.