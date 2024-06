Wehende Regenbogenfahnen, tanzende Besucher und ein ganz großes Gemeinschaftsgefühl. Mit der zehnten Parade zum Christopher Street Day in Graz zog eine ausgelassene und befreite Stimmung durch die Straßen der Landeshauptstadt. Um die Hitze erträglicher zu machen, halfen einige kurzerhand mit Sprühflaschen und Wasserpistolen nach. Neben dem fröhlichen Fest stand heuer auch eine große Botschaft im Fokus. „Wir haben schon viel erreicht, aber es gibt noch so viel zu tun. Konversionstherapien sind in Österreich immer noch erlaubt. Wir brauchen die Demo eindeutig“, meinte Sophie Acko vom Organisationsteam der Queer-Referate der Grazer Unis. Ihre politischen Forderungen konnten die Teilnehmenden direkt bei den politischen Würdenträgern anbringen. Denn mit Ausnahme der FPÖ waren alle steirischen Parteien vertreten.