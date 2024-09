Vor einem Jahr hatte er noch für Aufregung in der Diözese gesorgt: Als Pfarrer Karl Niederer in der Pfarrzeitung Gösting und Thal seine bevorstehende Pensionierung ankündigte, stand auf der Titelseite der Zeitung nämlich groß: „Nachfolger:in gesucht“. Sein Wunsch: Ein Seelsorgeteam aus „Getauften“, sein bevorzugtes Wort für „Laien“ solle eine gute Zukunft der Pfarre in Zeiten des Priestermangels sicherstellen. „Es sind alle eingeladen für die Dienste in der Pfarre: egal ob Frau oder Mann, verheiratet oder nicht, egal welcher sexuellen Orientierung“, hieß es im Text.