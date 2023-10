Eine Kirche ohne Kreuz, wo gibt‘s denn sowas? Die Pfarre Gösting darf ihres jedenfalls nicht mehr in der Nacht erstrahlen lassen. Das hat die Beschwerde eines Anrainers bewirkt, den das helle Licht in seiner Wohnung störte. Pfarrer Karl Niederer merkt an: „Jalousien und Vorhänge wollte der Mann aber keine, außerdem ist die Installation nur bis längstens Mitternacht beleuchtet.“