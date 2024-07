Während draußen in der Sporgasse geschäftiges Treiben herrscht, gilt die Stiegenkirche als Oase der Ruhe mitten in der Grazer Innenstadt. Das soll – mit Einschränkungen – auch künftig so bleiben. Denn es gibt eine Änderung in den Besitzverhältnissen: Der Vatikan segnete nun das Gesuch der Diözese Graz-Seckau ab, das Gotteshaus an eine steirische Familie zum weiteren Erhalt zu übergeben. „Wir haben eine neue Eigentümerin für die Stiegenkirche gefunden, der Glaube und Kirche wichtig sind“, betont Bischof Wilhelm Krautwaschl. Damit bleibe ein Zeugnis des Glaubens in einer sich rasant ändernden Zeit erhalten. Inwieweit das Gotteshaus künftig öffentlich zugänglich sein wird, ist aber noch offen; in nächster Zeit will sich die Familie – die anonym bleiben möchte – auf die Restaurierung konzentrieren.