Die Kirche leistet Großartiges, sie gibt vielen Orientierung, Halt und Trost in einer sich permanent schneller, nicht zwingend positiver drehenden Welt. Die Kleine Zeitung setzt sich auch immer wieder kritisch mit den Schattenseiten insbesondere der katholischen Glaubensgemeinschaft auseinander. So berichtete unsere geschätzte Kollegin Monika Schachner zuletzt über mehrere Beispiele einer krisenhaften Entwicklung. Nach dem Verkauf der Stiegenkirche in Graz offenbarte die Diözese Graz-Seckau, angesichts fehlender Gelder ihre 800 Kirchen und Kapellen entsprechend einer notfallmedizinischen Triage kategorisieren zu müssen. Demnach sei zum Beispiel die Basilika Mariatrost besonders erhaltenswert, Kirchen ohne eigene Feiergemeinde hingegen wären schlimmstenfalls dem Verfall preisgegeben.

Dramatische Anzahl an Kirchenaustritten

Dramatisch auch der Verfall in den Mitgliederzahlen: Zuletzt sanken diese in der Diözese im Jahresvergleich signifikant um 12 Prozent auf nur noch 753.000 Katholiken. Dramatisch angestiegen sind zugleich Klagen, um offene Mitgliedsbeiträge einzutreiben. Und auch mit dem Priesternachwuchs sieht es düster aus.

An der dunkelsten Schattenseite arbeitet sich die „Klasnic-Kommission“ ab. Seit 2010 wurden 3100 Opfern von Missbrauch und Gewalt 36 Millionen Euro an Entschädigungen ausbezahlt, wobei die Kommission unermüdlich weiterarbeitet: „Es kann und darf keinen Schlussstrich geben!“ Dass kürzlich ein Priester in Niederösterreich verhaftet wurde, weil er im Pfarrhof die Todesdroge Crystal Meth hergestellt und verkauft haben soll, verkommt in diesem erschütternden Gesamtbild nur noch zur Randnotiz.

In der Kirche alles in Ordnung?

Innerhalb des Klerus manifestiert sich immer stärker der Glaube, dass sich nicht die Kirche in der Krise befinde, sondern der Glaube. Die Menschen würden nicht mehr glauben können oder wollen, in der Kirche hingegen sei alles in Ordnung. Welch fataler Irrglaube.