Noch klein und schutzbedürftig wirkt das Gelbholz-Bäumchen neben dem Stupa im Grazer Volksgarten. Gepflanzt wurde es diese Woche von den Glaubensgemeinschaften, die am 22. September zum „Tag der Religionen“ in Graz laden. „Graz ist eine Stadt, in der der interreligiöse Dialog gelebt und immer wieder aufs Neue belebt wird“, ist Bürgermeisterin Elke Kahr überzeugt.