Mit der Präsentation des Programms und einer symbolischen Baumpflanzung wurde am 11. September der „Tag der Religionen“ in Graz sozusagen eingeläutet. 16 Religions- und Glaubensgemeinschaften öffnen am Sonntag, den 22. September, unter dem Motto „LEBEN …“ an 14 Orten ihre Türen. Kirchen, Synagoge oder Moschee werden mit einem Gratis-Busshuttle der Holding Graz Linien erreichbar sein.