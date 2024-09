Die Schulversuche starteten bereits vor über 20 Jahren, mitten in der Coronakrise wurde das Konzept dann schließlich umgesetzt. Seit dem Schuljahr 2021/22 gilt für Schülerinnen und Schüler, die sich vom Religionsunterricht abmelden – sie sitzen automatisch im Ethikunterricht. Begonnen hat man mit der neunten Schulstufe, ein Jahr darauf mit der nächsten Schulstufe und so weiter. Somit gilt heuer erstmals für alle AHS-Oberstufenschüler der Ethikunterricht als alternativer Pflichtgegenstand. In den berufsbildenden Schulen ist 2025/26 der stufenweise Ausbau abgeschlossen.