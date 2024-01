„Freistunde Reli?“ Irrtum. Inzwischen sind Schüler ab der 9. Schulstufe, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, zum Ethikunterricht verpflichtet. In der achten Schulstufe und darunter gibt es keine solche Verpflichtung. Wie es dort um die Teilnahme am Religionsunterricht steht, das ist einer frischen Anfragebeantwortung des Bildungsressorts (bei Werner Amon, ÖVP) an die FPÖ (Mario Kunasek) zu entnehmen. So besucht landesweit die überwiegende Mehrheit den katholischen Religionsunterricht, an den Grazer Mittelschulen verschieben sich die Relationen. Die Details