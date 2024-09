Mit Schulbeginn öffneten die beiden neuen Schulen in Reininghaus ihre Tore. Die neue Volksschule ging mit sechs ersten Klassen an den Start. In der benachbarten AHS wurden in einem ersten Schritt zehn Klassen aufgesperrt. Rund 1400 Schülerinnen und Schüler werden im Schulcampus unterrichtet werden, sind einmal alle Klassen gefüllt. Von der Alten Poststraße aus gut sichtbar sind die beiden Schulen in den letzten Monaten in die Höhe gewachsen – die AHS mit ihrer blauen Fassade und daneben der rostrote Bau der Volksschule. Zwischen Schulen und Straße: eine große Freifläche. Während der Bauarbeiten türmten sich dort die Erdhaufen, jetzt präsentiert sich der Bereich vor den Schulen grün bewachsen.