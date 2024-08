Inmitten von Baustellen und bereits in die Höhe ragenden Büro- wie Wohntürmen hält sie fast trotzig die Stellung: Die Tennenmälzerei in Graz-Reininghaus, welche 1888 errichtet wurde und bis heute unter Denkmalschutz steht. Dass dieses Gebäude, welches somit als letztes noch an die seinerzeitige Bierproduktion erinnert, neu bespielt wird, ist ja schon länger klar. Am Montag nun stellte die Grazer Stadtregierung den konkreten Fahrplan vor: So werde noch am heutigen 12. August mit der Baustelleneinrichtung für die Zwischennutzung begonnen, ab 19. August werden erstmals der Bagger für Aushubarbeiten zum Einsatz kommen.