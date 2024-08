Am Samstag lädt das Haus der Architektur im Rahmen der Serie „Häuser schaun“ Interessierte zu einem (ausgebuchten) Rundgang durch die neue AHS Reininghaus. Mit Schulbeginn füllen dann wenige Tage später die ersten 300 Schüler und Lehrer das Gebäude mit Leben. Während in Graz laufend neue Pflichtschulbauten eröffnet wurden, ist das Gymnasium eine echte Rarität. 33 Jahre ist es her, dass am Standort Klusemannstraße ein Gymnasium ganz neu an den Start ging.