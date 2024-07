Die nächsten Neuzugänge in Reininghaus sind rostrot und himmelblau: Von der Alten Poststraße aus gut sichtbar sind in den vergangenen Monaten die geplanten Schulgebäude für den neuen Stadtteil in die Höhe gewachsen. Die neue Volksschule wird ab Herbst gemeinsam mit jener in Graz-Puntigam die Liste der größten steirischen Volksschulen anführen. Mit dem Gymnasium geht in Graz die erste AHS seit 33 Jahren baulich und organisatorisch neu an den Start.