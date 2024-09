Bei „Wasserkraftwetter“ (so nennt man Verbund-intern gerne Regentage) fiel am Montagvormittag der Startschuss für die größte Kraftwerks-Revitalisierung der Steiermark: 65 Millionen Euro nimmt der Verbund in die Hand, um das 1931 erbaute Murkraftwerk Laufnitzdorf, fünf Kilometer nördlich von Frohnleiten, auf den neuesten Stand zu bringen.