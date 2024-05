Wasserkraftwerke, PV-Anlagen und eine Wasserstoffproduktion. All das darf am 22. Juni von Interessierten entdeckt werden. Denn dann öffnen Kraftwerke und Betriebe zum zweiten Mal in Folge beim „Langen Tag der Energie“ Tür und Tor, um Einblicke hinter die Kulissen zu geben. Mehr als 100 Standorte in der ganzen Steiermark sind heuer mit dabei. Erstmals besichtigt werden kann dabei unter anderen das größte Wasserkraftwerk in der Steiermark in Hieflau, sowie die neue Dachsteinbergstation samt PV-Anlage. Wer eine Produktionsstätte samt Führung besichtigen möchte, muss sich vorab online anmelden, da die Plätze begrenzt sind. „Wir möchten die Energiewende greifbar machen, Denkanstöße geben und uns den Rückenwind der Bevölkerung sichern“, sagt Landesrätin Ulrike Lackner (SPÖ).